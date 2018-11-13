Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии

А в декабре того же года немецкий композитор Саща Хершенбах написал песню, посвященную Шумахеру, и отправил диск с композицией супруге Михаэля Коринне. Неожиданно для музыканта женщина ответила ему письмом, которое впервые публикуется лишь сейчас. «Я бы хотела искренне поблагодарить вас за подарок, который поможет нашей семье в этот тяжелый период. Мы знаем, что Михаэль — настоящий боец и не сдастся», — цитирует Коринну Шумахер издание Daily Mail.

Тем временем спортивную династию продолжают дети Михаэля Шумахера. Его дочь Джина Мария Шумахер, которой недавно исполнился 21 год, выиграла юниорский чемпионат Европы по конному спорту в Швейцарии. А сын Мик, юный автогонщик (он на 2 года младше Джины), выступает в командных соревнованиях «Формулы-3» под девичьей фамилией своей матери, чтобы не привлекать внимания.

_Фото: Thomas Suer, FrankHoermann/SVEN SIMON, imago sportfotodienst / Global Look Press _ Видео: Youtube.com / FORMULA 1