Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии

29 декабря 2013 года с известнейшим гонщиком «Формулы-1» Михаэлем Шумахером произошел несчастный случай. Спортсмен споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы, катаясь на лыжах во французских Альпах. В результате он получил тяжелейшую травму, около полугода провел в клинике, перенес несколько операций на головном мозге и 159 дней находился в состоянии искусственной комы. В конце июня 2014 года автогонщик вышел из комы и был переведен в реабилитационную клинику, после чего, наконец, осенью вернулся домой, на собственную виллу на берегу Женевского озера.
А в декабре того же года немецкий композитор Саща Хершенбах написал песню, посвященную Шумахеру, и отправил диск с композицией супруге Михаэля Коринне. Неожиданно для музыканта женщина ответила ему письмом, которое впервые публикуется лишь сейчас. «Я бы хотела искренне поблагодарить вас за подарок, который поможет нашей семье в этот тяжелый период. Мы знаем, что Михаэль — настоящий боец и не сдастся», — цитирует Коринну Шумахер издание Daily Mail.
Тем временем спортивную династию продолжают дети Михаэля Шумахера. Его дочь Джина Мария Шумахер, которой недавно исполнился 21 год, выиграла юниорский чемпионат Европы по конному спорту в Швейцарии. А сын Мик, юный автогонщик (он на 2 года младше Джины), выступает в командных соревнованиях «Формулы-3» под девичьей фамилией своей матери, чтобы не привлекать внимания.
_Фото: Thomas Suer, FrankHoermann/SVEN SIMON, imago sportfotodienst / Global Look Press _ Видео: Youtube.com / FORMULA 1