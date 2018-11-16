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«Жалейте только время и слезы детей»: Ваенга призналась, что попала в больницу, но попросила не переживать за нее

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Ваенга

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На днях в микроблоге 41-летней Елены Ваенги появились тревожные снимки.

Известная певица Елена Ваенга серьезно напугала поклонников. Шансон-дива сообщила в своем микроблоге, что была госпитализирована, оставив над фотографией геолокацию «Реанимация» (Веденеевской больницы в Санкт-Петербурге, — прим. ред.).

Следом за этой публикацией появилась еще одна, не менее загадочная и тревожная. На ней изображена тарелка с блинами, стоящая на подоконнике. Ваенга подписала снимок словами: «Воспоминания моей жизни...». При этом возможность комментировать посты Елена отключила.

Впрочем, через пару дней певица дала понять, что из клиники ее уже вот-вот выпишут. Она опубликовала забавное видео, на котором сидит в палате, играет на гитаре и поет, а ее мама и маленький сын Иван танцуют. Правая рука у певицы забинтована. «Выписка», — так прокомментировала видео артистка, но от дальнейших объяснений пока отказалась.

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Елена Ваенга

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