«Жалейте только время и слезы детей»: Ваенга призналась, что попала в больницу, но попросила не переживать за нее

Впрочем, через пару дней певица дала понять, что из клиники ее уже вот-вот выпишут. Она опубликовала забавное видео, на котором сидит в палате, играет на гитаре и поет, а ее мама и маленький сын Иван танцуют. Правая рука у певицы забинтована. «Выписка», — так прокомментировала видео артистка, но от дальнейших объяснений пока отказалась.

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Елена Ваенга