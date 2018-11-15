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За приступами паники 28-летней многодетной матери скрывалась опухоль мозга

Молодая многодетная мать обратилась к врачам с жалобами на приступы паники с судорогами. Врачи посчитали, что дело в стрессе от материнства. И лишь случайное МРТ после приступа на глазах у врачей выявило истинную причину.

Софи Уордл из Бирмингема (Англия) борется с опухолью мозга второй раз и для повышения осведомленности о проблеме размещает в своем Instagram шокирующие фото черепа со швами после операции, сообщает британское издание Daily Mail.

Софи Уордл впервые обратилась к врачам в возрасте 28 лет. Первоначально она считала, что судороги, от которых она страдала, были приступами тревоги. Мать пятерых детей сказала, что врачи полагали, что ее проблемы с дыханием и дрожью вызваны стрессом в университете и материнством.

Однако после перенесенного приступа во время визита к врачу ее быстро направили на МРТ, которая, наконец, выявила причину ее проблем. Мисс Уордл перенесла краниотомию, при которой ей удалили часть черепа, чтобы хирурги могли добраться до ее опухоли. Однако в августе 2018 у нее снова обнаружили опухоль мозга, потребовалась вторая операция, на этот раз ее проводили в сознании.

Сейчас Софи Уордл продолжает лечение. Она рассказывает о своей борьбе с раком у себя в Instagram и говорит, что не собирается сдаваться: она хочет наслаждаться каждым мгновением со своими детьми, которых у нее пятеро.

Текст: Александра Романова

Фото: Instagram

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