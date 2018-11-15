За приступами паники 28-летней многодетной матери скрывалась опухоль мозга

Софи Уордл из Бирмингема (Англия) борется с опухолью мозга второй раз и для повышения осведомленности о проблеме размещает в своем Instagram шокирующие фото черепа со швами после операции, сообщает британское издание Daily Mail.

Софи Уордл впервые обратилась к врачам в возрасте 28 лет. Первоначально она считала, что судороги, от которых она страдала, были приступами тревоги. Мать пятерых детей сказала, что врачи полагали, что ее проблемы с дыханием и дрожью вызваны стрессом в университете и материнством.