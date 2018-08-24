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«Доработалась с температурой»: Яна Кошкина попала в больницу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Яны Кошкиной

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28-летнюю телеведущую госпитализировали с высокой температурой.

Телезвезда Яна Кошкина сообщила в Instagram о своей госпитализации: «Доработалась с температурой 🤒🔫 Теперь заслуженный «отдых» в больничке».

«Выздоравливай!! Лето ещё не закончилось )! Рано болеть!», «Здоровья Вам, поправляйтесь!!!!!», «Поправляйся, дорогая. Не расстраивайся, это маленькая перезагрузка перед новыми творческими успехами», «Яна, береги себя! Работа работой, а вот здоровье береги для себя!», «Скорейшего выздоровления! И аккуратнее на работе, отдых необходим, иначе «сядут батарейки»». Стоит отметить, что многие предположили, что госпитализация связана с «интересным положением» Яны — фотография сделана в клиническом госпитале Лапино, в котором рожают многие звезды. Однако, кроме перинатального отделения, в Лапино есть и терапевтическое, в которое могла попасть Кошкина, и другие.

Фото: instagram

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