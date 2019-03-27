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«Я весила 43 килограмма»: певица МакSим рассказала об анорексии

35-летней Марине Максимовой понадобилась помощь врачей чтобы победить болезнь.

Поклонники певицы МакSим наверняка помнят ее внезапное исчезновение со сцены в прошлом году. Сославшись на проблемы со здоровьем, Марина взяла отпуск. Наконец артистка призналась: она была больна анорексией.

«Я весила 43 килограмма, причем сбросила десять всего за месяц. Фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Чувствовала себя неважно, возникли проблемы с иммунитетом и настроением — сил ни на что не хватало.Поклонники испугались, что серьезно больна. К счастью, с помощью специалистов вовремя смогла остановиться», — рассказала она «СтарХиту».

С тех пор МакSим отказалась от диет и ведет здоровый образ жизни: занимается спортом, пьет овощные и фруктовые соки, готовит себе и близким каши и сырники, много времени проводит с дочками сашей и Машей.

«Они держат меня в тонусе — мамочки поймут», — шутит мама.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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