«Я мужчина и забеременел!» Трансгендер самостоятельно выносил и родил своего сына

12 лет назад Рубен окончательно решил, что больше не хочет быть женщиной, и начал использовать инъекции тестостерона, чтобы стать мужчиной. Уже в скором времени у него появились мужские черты, глубокий голос и борода. В какой-то момент новоявленный мужчина испытал острую потребность в биологических детях и обратился за консультацией по вопросу возможной беременности к доверенному врачу-трансгендеру. Врач обнадежил Рубена в успехе этого мероприятия, так как у мужчины все еще оставались яичники и матка. Чтобы создать благоприятную почву для зачатия, Рубену пришлось отказаться от уколов тестостерона. После 6 лет бесконечного приема гормональных препаратов для повышения фертильности, мужчина уже был готов отказаться от этой затеи, как в одно прекрасное утро у него вновь началась менструация.

Теперь мужчине предстояло найти донора биологического материала, которым с радостью согласилась стать женщина-трансгендер, все еще способная производить сперму. В качестве техники оплодотворения вместо традиционного ЭКО Рубен предпочел искусственное осеменение, когда донорский материал вводится непосредственно в матку. Мужчине удалось забеременеть со второй попытки.