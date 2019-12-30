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«Я мужчина и забеременел!» Трансгендер самостоятельно выносил и родил своего сына

39-летнему Рубену Шарпу потребовалось 6 долгих лет, чтобы стать отцом. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, если бы не одно но: Рубен самостоятельно выносил и родил своего сына Джейми, которому на днях исполнилось три месяца.

12 лет назад Рубен окончательно решил, что больше не хочет быть женщиной, и начал использовать инъекции тестостерона, чтобы стать мужчиной. Уже в скором времени у него появились мужские черты, глубокий голос и борода. В какой-то момент новоявленный мужчина испытал острую потребность в биологических детях и обратился за консультацией по вопросу возможной беременности к доверенному врачу-трансгендеру. Врач обнадежил Рубена в успехе этого мероприятия, так как у мужчины все еще оставались яичники и матка. Чтобы создать благоприятную почву для зачатия, Рубену пришлось отказаться от уколов тестостерона. После 6 лет бесконечного приема гормональных препаратов для повышения фертильности, мужчина уже был готов отказаться от этой затеи, как в одно прекрасное утро у него вновь началась менструация.

Теперь мужчине предстояло найти донора биологического материала, которым с радостью согласилась стать женщина-трансгендер, все еще способная производить сперму. В качестве техники оплодотворения вместо традиционного ЭКО Рубен предпочел искусственное осеменение, когда донорский материал вводится непосредственно в матку. Мужчине удалось забеременеть со второй попытки.

«Мне на самом деле нравилось мое беременное тело и нравился растущий живот. Это придавало мне уверенности: я мужчина и забеременел!», -не без гордости вспоминает Рубен.

Мужчина планировал водные роды дома, однако после 11 часов схваток в бассейне, было принято решение о его транспортировки в больницу и последующем кесареве сечении, с помощью которого на свет появился маленький Джейми.

Рубен и его партнер Джей, который не идентифицирует себя ни как мужчина ни как женщина, на седьмом небе от счастья и в будущем планируют родить еще одного ребенка.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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