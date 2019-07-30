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Высокий уровень эстрогена во время беременности повышает риск развития аутизма у ребенка

Это относится только к новорожденным мальчикам.

Исследования показывают, что у мальчиков, которые подвергаются воздействию высоких уровней эстрогена в утробе матери, риск аутизма выше, сообщает британское издание Daily Mail.

Ученые исследовали околоплодные воды более чем при 270 беременностях. Они обнаружили, что четыре типа эстрогенов были выше у детей, у которых развился аутизм. По словам исследователей из Кембриджского университета, пренатальное воздействие этих гормонов было связано с изменением роста мозга.

Исследование было названо «хорошим первым шагом» к выяснению причин расстройства аутистического спектра (ASD).

Ведущий автор, профессор Саймон Барон-Коэн, сказал: «Это новое открытие подтверждает идею о том, что повышенные пренатальные половые стероидные гормоны являются одной из потенциальных причин этого заболевания. Эти гормоны, вероятно, взаимодействуют с генетическими факторами, влияя на развивающийся мозг плода».

Однако что стало причиной повышения уровня эстрогенов у матерей, ученые пока не выяснили. Исследователи планируют изучить, что вызывает всплеск этих «повышенных гормонов», которые могут исходить от матери или плаценты.

«Кроме того поскольку в исследовании рассматривались только мужчины, мы не знаем, соответствуют ли результаты также женщинам с этим заболеванием», — отметили ученые.

Исследователи согласны с тем, что текущие результаты пока не могут быть использованы для выявления аутизма у неродившихся детей.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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