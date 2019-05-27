Все только начинается: 50-летние пары признались, что с возрастом интимная жизнь становится ярче

2000 британцев в возрасте 50 лет и старше были опрошены на предмет их половой жизни, и кажется, что многие все еще довольно активны, сообщает британский таблоид Mirror. Опрос был проведен приложением для знакомств Lumen.

Более трети респондентов заявили, что их половая жизнь стала «более авантюрной, чем когда-либо», и главной причиной этого стало увеличение запретов, которые им приходится преодолевать.

Между тем, 30% сказали, что стали больше экспериментировать в постели, а 10% сообщили о повышении либидо.

«Конечно, их секс становится более авантюрным после 50 лет. В этом возрасте людям уже абсолютно комфортно в собственном теле, и они знают, чего хотят», — отметил Антуан Аргуж, соучредитель и генеральный директор Lumen.

Однако у безрассудства есть и другая сторона: 80% респондентов заявили, что их никогда не проверяли на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), а более половины сказали, что никогда не пользуются защитой во время секса.

Вызывает беспокойство и то, что последние статистические данные показали, что в этой демографической группе наблюдается рост заболеваемости ИППП, причем случаи хламидиоза, гонореи и сифилиса увеличились более чем на треть за последнее десятилетие.

На основании полученных результатов приложение Lumen начинает кампанию безопасного секса, рассчитанную на людей старше 50 лет.