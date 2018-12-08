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«Время обостряет боль»: Валерий Гаркалин рассказал, как умирала от рака его жена

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Актер признался, что проблемы с алкоголем у него начались после смерти жены и остановила его только кома.

Сегодня известный актер Валерий Гаркалин стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». 9 лет назад он потерял жену Екатерину, с которой прожил вместе 30 лет — они познакомились во время учебы, она была педагогом театра Образцова, он — студентом, посещавшим занятия по актерскому мастерству

Когда супруги были в путешествии в Париже, Екатерина уже была больна. Уже тогда она была очень худой, но Валерий думал, что это результат диет. «Она радовалась этому, ходила по магазинам, покупала одежду, которую раньше не могла позволить себе купить», — вспоминает мужчина. Когда врачи поставили ей диазноз — двойной рак, неоперабельный, — женщина решила не говорить мужу.

«Если в моей жизни была радость, то ее подарил мне ты», — гласило ее последнее сообщение, которое она отправила ему из больницы, откуда больше не вернулась.

Всю жизнь Валерий Гаркалин хранит верность супруге. Даже на гастролях он появлялся везде с ней, иногда опаздывал на встречи к друзьям под предлогом: варил жене кофе. Знакомые отзываются о Екатерине как о человеке мягком, мудром, спокойном, немногословном.

Дейчас дома у Гаркалина все осталось так, как было при жизни супруги. «То, что время лечит — все это неправда. Время обостряет боль», — признается он. 64-летнего мужчину поддерживают дочь Ника, ее муж Павел, внук Тимофей. Дочь напоминает ему скончавшуюся жену, и чем старше становится, тем больше похожа на нее. Чтобы не было совсем одиноко, дети подарили ему собаку.

Все свободное время дедушка старается проводить с семьей. Но даже эта тяга не удержала его от возвращения к алкоголю.

«Я считаю себя алкоголиком, и не боюсь в этом признаться. Стоит мне выпить горячительный напиток, все происходит как в фильме "Чужой"», — признался он. Когдато благодаря жене он бросил пить и 18 лет ни прикасался к спиртному: «Я боялся ее глаз. Но когда Кати не стало, и ее глаз не стало, я снова запил».

Остановила его только кома, которую спровоцировала двухсторонняя пневмония. Мужчину продуло в самолете, в котором он летел в США к друзьям. Инфекция проникла в легкие и они оказались без кислорода. После того, как актер прибыл в «Склиф», он впал в кому. Первым человеком, которого он увидел, был дочь.

Валерий рассказал, что быть на волоске от смерти ему не впервой. 10 лет назад он побывал в состоянии клинической смерти. С инфарктом мужчину унесли прямо со сцены. «Острая боль в сердце, как будто кто-то воткнул жезл раскаленный в центр груди. Я еще что-то пытался доиграть», — вспоминает актер. Через полчаса случился второй инфаркт. Во время операции по шунтированию сосудов (их перекрыли никотиновые бляшки) у мужчины оторвался тромб, сердце остановилось. Несколько недель он показывал знакомым следы «утюгов» — врачи запускали сердце.

Желаем любимому актеру здоровья и долгих лет счастливой жизни!

Фото: eastnews

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