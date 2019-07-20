«Врачи не могли сказать, буду ли я жить»: Шэрон Стоун откровенно рассказала о перенесенном инсульте

«Если у вас невыносимая головная боль, нужно идти к врачу. Я поехала в больницу только на третий или четвертый день. К этому времени большинство людей умирает. У меня был 1% на то, что я выживу. Даже после операции врачи в течение месяца не могли сказать, буду ли я жить», — подытожила кинозвезда.