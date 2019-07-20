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«Врачи не могли сказать, буду ли я жить»: Шэрон Стоун откровенно рассказала о перенесенном инсульте

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Шэрон Стоун

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Голливудская звезда призналась, что из-за болезни многое потеряла.

На недавней коллегии американских специалистов в области здоровья женского мозга 61-летняя актриса Шэрон Стоун откровенно рассказала об инсульте, который она перенесла в 2001 году. По признанию кинозвезды, специальное исследование не сразу выявило причину тяжелейшей головной боли, несмотря на то, что актриса была госпитализирована с подозрением на кровоизлияние в мозг. Стоун провела в больнице несколько дней, и, лишь когда половина ее лица онемела, врачи обнаружили лопнувший сосуд. Операция по спасению Шэрон Стоун продлилась около семи часов. Как сообщает издание Variety, из-за повреждения нерва актриса практически лишилась зрения и слуха. На реабилитацию звезде «Основного инстинкта» потребовалось около семи лет.

Рассказывая о пережитом, Шэрон Стоун сравнила себя с принцессой Дианой: «Я потеряла все, что имела: бизнес, карьеру. Я была самой горячей кинозвездой, пока у меня не случился инсульт. Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли».

Шэрон Стоун на съемках для Vogue

«Если у вас невыносимая головная боль, нужно идти к врачу. Я поехала в больницу только на третий или четвертый день. К этому времени большинство людей умирает. У меня был 1% на то, что я выживу. Даже после операции врачи в течение месяца не могли сказать, буду ли я жить», — подытожила кинозвезда.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress, picture alliance/dpa

Видео: YouTube, Instagram

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