«Вопреки прогнозам врачей»: новорожденная девочка с редкой формой рака идет на поправку

Однако на следующее утро Кэти все еще боролась за жизнь, и ей немедленно провели операцию, результат которой никто не мог предсказать, Родители все же рискнули и дали согласие на ее проведение. Они не прогадали.

«Я предложила им очень рискованную операцию и предупредила, что девочка может не выжить, но мы будем использовать наших специалистов и лучшее оборудование для проведения операции. Родители оказались очень смелыми», — рассказывает британскому изданию Daily mail доктор Самер Эльбабаа, детский нейрохирург.

К декабрю 2018 года опухоль сократилась вдвое после успешно проведенных 10 курсов химиотерапии, а к 31 мая лечение временно завершилось. Следующее МРТ только 28 августа — именно это обследование покажет результаты лечения и выявит прогресс в уменьшении новообразования.