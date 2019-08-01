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«Вопреки прогнозам врачей»: новорожденная девочка с редкой формой рака идет на поправку

Спустя месяц после рождения у маленькой Кэти выявили глиобластому, и срочная операция не давала никаких гарантий на выздоровление, однако сейчас малышка завершила курс химиотерапии и теперь готовится к очередному МРТ, который покажет результаты лечения.

Маленькая Кэти Роуз Хейс — настоящее медицинское чудо. Она родилась в сентябре 2018 года, однако едва вернувшись из больницы после родов, мать была вынуждена вернуть малышку обратно в палату — у девочки опухла голова, началась рвота, и после обследований ей поставили мультиформную глиобластому, редкую опухоль головного мозга, которая занимала 60% внутричерепного пространства (была размером с теннисный мячик). Врачи не надеялись, что девочка переживет ночь.

Кэти Роуз Хейс

Фото: Facebook

Однако на следующее утро Кэти все еще боролась за жизнь, и ей немедленно провели операцию, результат которой никто не мог предсказать, Родители все же рискнули и дали согласие на ее проведение. Они не прогадали.

«Я предложила им очень рискованную операцию и предупредила, что девочка может не выжить, но мы будем использовать наших специалистов и лучшее оборудование для проведения операции. Родители оказались очень смелыми», — рассказывает британскому изданию Daily mail доктор Самер Эльбабаа, детский нейрохирург.

К декабрю 2018 года опухоль сократилась вдвое после успешно проведенных 10 курсов химиотерапии, а к 31 мая лечение временно завершилось. Следующее МРТ только 28 августа — именно это обследование покажет результаты лечения и выявит прогресс в уменьшении новообразования.

«Сначала было очень страшно, но надежда оставалась. Ужасно видеть, как только родившийся ребенок проходит через эти кошмары, но Кэти очень сильная. Будучи матерью, внезапно осознаешь собственную силу, о которой раньше не имел понятия», — признается Мэри, мама девятимесячной Кэти.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Facebook