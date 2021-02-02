В Великобритании обнаружено новое серьезное осложнение коронавируса

Несмотря на лечение у пациента начала развиваться стойкая корковая слепота, при которой поражаются затылочные доли головного мозга, в результате чего наступает полная слепота. Побочный эффект COVID-19 зафиксирован впервые с начала пандемии, специалисты узнали о нем после того, как на 21-ый день нахождения в больнице у мужчины случился припадок. По мнению врачей, произошло это из-за сепсиса, потому что вирус попал в мозг и поразил его. Пациента удалось спасти, но его зрение так и не восстановилось.

Фото: pixabay

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