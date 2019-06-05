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В чопорной европейской стране зафиксирован небывалый всплеск инфекций, передающихся половым путем

Врачи бьют тревогу и призывают срочно обследоваться. Некоторые показатели вернулись к 70-м годам прошлого века.

На 26% выросло число случаев гонореи в Великобритании по сравнению с прошлым годом, сообщает издание BBC News.

В 2018 году было зарегистрировано 447 694 новых диагноза ИППП, что на 5% больше по сравнению с данными за 2017 год. Частотность гонореи увеличилась больше всего — на 26%. Это 56 259 случаев за год — это рекорд со времен 1978 года.

Рост случаев сифилиса составил 5% по сравнению с 2017.

Группы высокого риска включают молодых людей и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, отмечает BBC News.

Из всех ИППП в Великобритании чаще всего встречаются: хламидиоз (49% всех новых диагнозов ИППП), генитальные бородавки (13%), гонорея (13%), генитальный герпес ( 8%).

Число случаев гонореи возрастало в течение многих лет как среди мужчин, так и среди женщин, несмотря на неоднократные предупреждения врачей общественного здравоохранения о рисках незащищенного секса.

«Продолжающаяся эскалация диагнозов гонореи и сифилиса должна рассматриваться как неотложная приоритетная задача в области здравоохранения, в противном случае возможны разрушительные последствия для благополучия широких слоев населения и системы здравоохранения в целом», — отмечает Доктор Олвен Уильямс, президент Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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