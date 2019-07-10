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Впервые в Америке женщина с пересаженной от умершего донора маткой родила здорового ребенка

Впервые ребенок из матки от мертвого донора родился в Бразилии в декабре прошлого года. Теперь и в Америке удалось удачно провести этот эксперимент.

Женщине, которая родилась без матки, пересадили орган от умершего донора, и она смогла родить здорового ребенка, сообщает британское издание Daily Mail.

Раньше женщины уже рожали детей, которых выносили в донорских матках, но как правило, это были матки, пожертвованные живыми донорами — родственниками или просто теми, кто не хочет или не может иметь детей.

30-летняя мать первой американки, родившейся из матки от мертвого донора, участвует в научном эксперименте в больнице штата Огайо (США). Всего в исследовании принимают участие 10 женщин в возрасте от 20 до 30 лет, которые родились без матки, что делает их бесплодными.

Матка была пересажена в конце 2017 года. В конце 2018 года мать забеременела в результате экстракорпорального оплодотворения.

Впервые пересадку матки от мертвого донора предприняли три года назад в клинике Кливленда (США). Однако тогда выяснилось, что донор страдала от невыявленной молочницы, которая вынудила врачей удалить пересаженную матку до зачатия.

Концепция трансплантации матки была впервые разработана в начале 1900-х годов, когда немецкие хирурги попытались выполнить операцию на трансгендерном пациенте, но безуспешно.

Почти 20 лет назад новые попытки начались всерьез, сначала безуспешно в Саудовской Аравии в 2000 году, а затем снова безуспешно в Турции в 2011 году (успешная пересадка, но неудачная беременность). Наконец, в 2012 году шведские хирурги пересадили матку матери ее дочери, которая родилась без таковой, а в 2014 году дочь родила.

В декабре прошлого года врачи в Бразилии сообщили о первых в мире родах с использованием матки умершего донора. Нынешний же случай — первый в Америке.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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