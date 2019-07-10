Впервые в Америке женщина с пересаженной от умершего донора маткой родила здорового ребенка

Женщине, которая родилась без матки, пересадили орган от умершего донора, и она смогла родить здорового ребенка, сообщает британское издание Daily Mail.

Раньше женщины уже рожали детей, которых выносили в донорских матках, но как правило, это были матки, пожертвованные живыми донорами — родственниками или просто теми, кто не хочет или не может иметь детей.

30-летняя мать первой американки, родившейся из матки от мертвого донора, участвует в научном эксперименте в больнице штата Огайо (США). Всего в исследовании принимают участие 10 женщин в возрасте от 20 до 30 лет, которые родились без матки, что делает их бесплодными.

Матка была пересажена в конце 2017 года. В конце 2018 года мать забеременела в результате экстракорпорального оплодотворения.

Впервые пересадку матки от мертвого донора предприняли три года назад в клинике Кливленда (США). Однако тогда выяснилось, что донор страдала от невыявленной молочницы, которая вынудила врачей удалить пересаженную матку до зачатия.

Концепция трансплантации матки была впервые разработана в начале 1900-х годов, когда немецкие хирурги попытались выполнить операцию на трансгендерном пациенте, но безуспешно.