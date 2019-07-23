passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Пяточный тест»: улучшение скрининга новорожденных поможет сохранить тысячи жизней

Тест помогает выявить генетические заболевания. Он проводится в том числе и в России.

Дети в Великобритании умирают из-за «второсортного» скрининга новорожденных, сообщает британское издание Daily Mail.

Великобритания отстает от большинства других развитых стран в выявлении редких заболеваний посредством скрининга младенцев, широко известного как тест на укол пятки. Минздрав Великобритании проводит скрининг детей только на девять генетических состояний — по сравнению с 57 в США и 43 в Италии.

В сообщении благотворительной организации Genetic Alliance UK говорится, что эта «жестокая» система означает, что дети пропускают спасительное лечение, потому что их состояние не определяется до тех пор, пока не станет слишком поздно.

Когда ребенку исполняется пять дней, акушерка, медсестра или медицинский работник берет небольшую пробу крови, прокалывая пятку ребенка. Каждый год более 600 000 детей проходят тестирование таким образом в Великобритании. Они проверяются на наличие таких состояний, как серповидноклеточная анемия и муковисцидоз.

Но в докладе говорится, что тысячи детей могут быть спасены, если в тестах будет выявлено больше заболеваний.

В отчете Genetic Alliance говорится, что «упущенные возможности» для выявления заболеваний означают, что семьи сталкиваются с долгими и медленными путями диагностики, что может привести к мучительной смерти их детей.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!