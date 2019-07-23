«Пяточный тест»: улучшение скрининга новорожденных поможет сохранить тысячи жизней

Дети в Великобритании умирают из-за «второсортного» скрининга новорожденных, сообщает британское издание Daily Mail.

Великобритания отстает от большинства других развитых стран в выявлении редких заболеваний посредством скрининга младенцев, широко известного как тест на укол пятки. Минздрав Великобритании проводит скрининг детей только на девять генетических состояний — по сравнению с 57 в США и 43 в Италии.

В сообщении благотворительной организации Genetic Alliance UK говорится, что эта «жестокая» система означает, что дети пропускают спасительное лечение, потому что их состояние не определяется до тех пор, пока не станет слишком поздно.

Когда ребенку исполняется пять дней, акушерка, медсестра или медицинский работник берет небольшую пробу крови, прокалывая пятку ребенка. Каждый год более 600 000 детей проходят тестирование таким образом в Великобритании. Они проверяются на наличие таких состояний, как серповидноклеточная анемия и муковисцидоз.