У вакцины от ротавируса обнаружили неожиданный «побочный эффект»

Новое исследование показывает, что полная вакцинация против ротавируса с использованием профилактических капель в первые месяцы жизни связана с гораздо более низким риском развития диабета 1 типа в дальнейшем, сообщает британское издание Daily Mail.

«Мы видим снижение уровня диабета 1 типа на 33% у детей младшего возраста после введения ротавирусной вакцины», — сообщила Ведущий автор исследования доктор Мэри Роджерс, доцент Мичиганского университета (США).

Мичиганская команда использовала анонимные данные страхования от 1,5 миллионов американских детей, родившихся до и после того, как в 2006 году была введена современная ротавирусная вакцина.

Дети, получившие частичную прививку, то есть начавшие серию вакцин, но не закончившие ее, не имели более низкого риска диабета 1 типа.

Доктор Роджерс и ее коллеги сказали, что на каждые 100 000 детей в год при полной вакцинации будет приходиться на восемь случаев меньше случаев диабета 1 типа.

Новое исследование согласуется с полученными ранее данными исследований австралийских детей, согласно которым риск развития диабета 1 типа снижается на 14% после введения ротавирусной вакцины. Это также подтверждается лабораторными исследованиями, показывающими, что ротавирус поражает клетки поджелудочной железы того же типа, что и у людей с диабетом 1 типа.

Справка: ротавирус может поражать в любом возрасте, но он опаснее всего для младенцев и детей; это может вызвать диарею и рвоту, а в итоге к обезвоживанию. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют, чтобы все американские дети получали первую дозу капель ротавируса в возрасте от двух до четырех месяцев.