У Ольги Бузовой обнаружили неизлечимую болезнь

Видя, какой активный образ жизни ведет Ольга Бузова и какой у нее загруженный график, обеспокоенные журналисты обратились за консультацией к медикам. Врач-невролог Михаил Коровкин объяснил в интервью порталу Dni.ru, что девушка совершенно точно больна неизлечимым недугом… И это — трудоголизм.

«Такие люди находят в работе сублимацию, альтернативу, — заявил доктор. — Человек, счастливый в браке не будет день и ночь пропадать на работе, потому что его дома ждут близкие люди, дети. Для сохранения семейного очага человек выбирает нормальную жизнь».