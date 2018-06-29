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У Ольги Бузовой обнаружили неизлечимую болезнь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Бузова

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Врач-невролог высказался по поводу состояния здоровья 32-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Видя, какой активный образ жизни ведет Ольга Бузова и какой у нее загруженный график, обеспокоенные журналисты обратились за консультацией к медикам. Врач-невролог Михаил Коровкин объяснил в интервью порталу Dni.ru, что девушка совершенно точно больна неизлечимым недугом… И это — трудоголизм.

«Такие люди находят в работе сублимацию, альтернативу, — заявил доктор. — Человек, счастливый в браке не будет день и ночь пропадать на работе, потому что его дома ждут близкие люди, дети. Для сохранения семейного очага человек выбирает нормальную жизнь».

Специалист также отметил, что продолжение такого ритма чревато для Ольги проблемами с давлением, с желудком и другими жизненно важными органами. Напомним, что не так давно Бузова открыла собственный ресторан в центре Москвы, а также запустила свою криптовалюту.

Фото: Instagram

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