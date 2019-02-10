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«У него был рак всего»: Татьяна Васильева рассказала о тайном и мучительном уходе из жизни племянника

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Татьяна Васильева

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71-летняя актриса призналась, почему носит траур.

На днях Татьяна Васильева побывала в студии шоу «Секрет на миллион» и рассказала множество личных подробностей — в том числе и о недавней семейной трагедии. Всего год назад, узнав о том, что муж ее 80-летней сестры Аллы болен раком, Татьяна Григорьевна принялась искать врачей, но это не помогло. По словам актрисы, супруг Аллы тяжело уходил, и вся семья была в трауре. При этом родной племянник актрисы Алексей к тому моменту уже несколько месяцев был болен, но скрывал это от семьи.

«Всего за полгода моя сестра потеряла мужа и сына. У моего племянника Алеши был рак всего, но никто в нашей семье об этом не знал. Не знала моя сестра, не знал отец его, который умирал. Изначально рак пятки был. Если бы начали лечить сразу от онкологии, то он бы еще жил долго, а лечили пятку», — рассказала Васильева.

В беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой Татьяна Григорьевна пояснила, что «рак всего» — это когда болезнь стремительно распространяется по телу. После неудачного лечения пятки онко-клетки перешли дальше: в колено, затем в легкие и в мозг. «Если рак есть в легких, то уже все», — со слезами на глазах призналась актриса. Сейчас она по-прежнему на публике носит траур и очень переживает за сестру, которая замкнулась в себе после пережитого горя.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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