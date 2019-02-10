«У него был рак всего»: Татьяна Васильева рассказала о тайном и мучительном уходе из жизни племянника

На днях Татьяна Васильева побывала в студии шоу «Секрет на миллион» и рассказала множество личных подробностей — в том числе и о недавней семейной трагедии. Всего год назад, узнав о том, что муж ее 80-летней сестры Аллы болен раком, Татьяна Григорьевна принялась искать врачей, но это не помогло. По словам актрисы, супруг Аллы тяжело уходил, и вся семья была в трауре. При этом родной племянник актрисы Алексей к тому моменту уже несколько месяцев был болен, но скрывал это от семьи.

«Всего за полгода моя сестра потеряла мужа и сына. У моего племянника Алеши был рак всего, но никто в нашей семье об этом не знал. Не знала моя сестра, не знал отец его, который умирал. Изначально рак пятки был. Если бы начали лечить сразу от онкологии, то он бы еще жил долго, а лечили пятку», — рассказала Васильева.