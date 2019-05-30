Медики больше не считают трансгендерность «психическим расстройством»

Изменения в диагностическом руководстве ВОЗ были впервые объявлены в прошлом году и утверждены на Всемирной ассамблее здравоохранения в минувшую субботу, сообщает британское издание BBC News.

Проблемы здоровья трансгендеров больше не будут классифицироваться как психические и поведенческие расстройства. Вместо этого недавно утвержденная версия помещает вопросы гендерного несоответствия в главу о сексуальном здоровье.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения сказал, что теперь он понимает, что трансгендер «на самом деле не является психическим состоянием здоровья».

Трансгендерность — выраженное и постоянное несоответствие между опытным полом человека и назначенным полом. Именно такое определение утверждено в последнем руководстве Международной классификации болезней (МКБ-11). В предыдущей версии — МКБ-10 — это считалось расстройством гендерной идентичности, в главе, озаглавленной психические и поведенческие расстройства.

Эксперт по репродуктивному здоровью во Всемирной организации здравоохранения, сказал: «Это переместили из расстройств психического здоровья, потому что мы поняли, что это на самом деле не состояние психического здоровья, и кроме того, оставление его там вызывало стигму. Таким образом, чтобы уменьшить стигму и одновременно обеспечить доступ к необходимым медицинским мероприятиям, это было помещено в другую главу».

Девять организаций, работающих над гендерной идентичностью, заявили в совместном заявлении, что нынешняя формулировка также не идеальна и добавили: «Сегодня мы знаем, что полная депатологизация может быть достигнута и будет достигнута при нашей жизни».