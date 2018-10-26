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«Сколько мы выплакали за эти дни, одному Богу известно »: Успенская рассказала о самочувствии дочери, сломавшей челюсть и лишившейся зубов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская с дочерью Татьяной

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64-летняя Любовь Успенская дала новое интервью и рассказала, как восстанавливается ее 29-летняя дочь Татьяна Плаксина.

Недавно Любовь Успенская поразила поклонников видеороликом, на котором собственноручно бреет дочери Тане голову. Певица заявила, что это был «акт освобождения» после пережитого происшествия — девушка упала с велосипеда и сломала челюсть в двух местах, а также потеряла несколько зубов.

А на днях артистка откровенно рассказала в интервью порталу Sobesednik.ru, как проходит лечение и восстановление Татьяны и почему девушка решилась на такой радикальный поступок: «На сегодняшний день я действительно уже заплатила больше ста тысяч долларов. А еще непонятно, сколько потребуется в будущем. Но это уже не имеет значения. Сейчас для меня главное, чтобы дочка выздоровела. Она, конечно, очень подавлена. Выдержать такие удары непросто. Ей хочется, чтобы негатив ушел. Она, как вы знаете, меня даже попросила, чтобы я ее постригла наголо своей рукой. Решиться на это было трудно, но и отказать не могла. Наглоталась разных успокоительных и состригла все волосы. Татьяна сказала: «Я хочу, чтобы вместе с ними из моей жизни ушел весь негатив!» Дай Бог. Я ее во всем поддерживаю».

Выяснилось, что сразу после перелома Татьяне сделали операцию в Коста-Рике, но неудачно, и Любовь срочно перевезла девушку в Швейцарию, где она легла в клинику. Сейчас Плаксина уже находится в Москве с мамой. «Сейчас врачи ей наращивают десну. Процесс выздоровления — очень медленный. Но у нас другого выхода нет — остается только ждать, пока мягкие ткани восстановятся, потом будут наращивать кость, а только после этого начнут ставить зубные импланты. Вероятно, это случится только следующим летом», — добавила Любовь Залмановна.

Фото и видео: Instagram

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