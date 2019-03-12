«Значит ситуация критическая»: поклонники и представители Юлии Началовой молятся за ее выздоровление

На днях в прессу просочилась информация о том, что Юлия Началова попала в больницу с осложнениями подагры. СМИ сообщили о резком скачке сахара в крови, который стал причиной экстренной госпитализации. Представители звезды успокоили поклонников: с певицей не произошло ничего страшного, ситуация под контролем. Вышла на связь и сама Юля. Однако, по всей видимости, артистке стало хуже.

Накануне ряд российских СМИ сообщили, что Юлию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представители поначалу отказывались комментировать происходящее, однако ночью в блоге Анны Исаевой, PR-директора певицы, появилась запись, из которой поклонники сделали вывод: ситуация критическая.

«Когда-то, много лет назад, при подготовке к бенефису Юли в концертном зале Россия (20.10.2012) "Непридуманные истории" мы провели полночи в студии Парамонова с Колей и Юлей. Писали "Молитву", исполненную Андреа Бочелли и Селин Дион. "The prayer". Это было так спето! Божественно красиво! Юля, кстати, сделала сходу примерно 12 вариантов озвучания, которые потом легли в основу фонограммы и очень украсили композицию. Ржали, как можно с Колей по-другому. Устали, всем хотелось спать. Я запечатлела их на диване, просто так, случайно, и почему-то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя. #вечныеценности #молитва #николайбасков #юлияначалова #дружба #ятвоеплечо #непридуманныеистории #жизнь», — написала она.