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«Значит ситуация критическая»: поклонники и представители Юлии Началовой молятся за ее выздоровление

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Началова

Фото: Instagram Юлии Началовой
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Представители не опровергают информацию о том, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На днях в прессу просочилась информация о том, что Юлия Началова попала в больницу с осложнениями подагры. СМИ сообщили о резком скачке сахара в крови, который стал причиной экстренной госпитализации. Представители звезды успокоили поклонников: с певицей не произошло ничего страшного, ситуация под контролем. Вышла на связь и сама Юля. Однако, по всей видимости, артистке стало хуже.

Накануне ряд российских СМИ сообщили, что Юлию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представители поначалу отказывались комментировать происходящее, однако ночью в блоге Анны Исаевой, PR-директора певицы, появилась запись, из которой поклонники сделали вывод: ситуация критическая.

«Когда-то, много лет назад, при подготовке к бенефису Юли в концертном зале Россия (20.10.2012) "Непридуманные истории" мы провели полночи в студии Парамонова с Колей и Юлей. Писали "Молитву", исполненную Андреа Бочелли и Селин Дион. "The prayer". Это было так спето! Божественно красиво! Юля, кстати, сделала сходу примерно 12 вариантов озвучания, которые потом легли в основу фонограммы и очень украсили композицию. Ржали, как можно с Колей по-другому. Устали, всем хотелось спать. Я запечатлела их на диване, просто так, случайно, и почему-то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя. #вечныеценности #молитва #николайбасков #юлияначалова #дружба #ятвоеплечо #непридуманныеистории #жизнь», — написала она.

«Пиар-агент Юли опубликовала воспоминание какое-то связанное с Басковым. Хештеги у ее публикации: плачу, молитва и т.д. значит ситуация критическая....», «Чего скрывать то....все мы живые люди,не святые и не бессмертные .....подагра и диабет это страшные недуги....я надеюсь Юля скоро поправится и выйдет на связь!!!!!», «Женственная, вы силами сверху еще не один раз будете радовать поклонников своими задушевными песнями и выступлениями. Мы ждем и очень вас любим», — обсуждают обеспокоенные поклонники.

Жест Анны Исаевой в комментариях огорчил их еще больше:

«Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — приводит ее комментарий «СтарХит».

Менеджер Юлии Началовой Владимир Белов отказался от комментариев, сообщает «РЕН-ТВ».

Желаем певице скорейшего выздоровления!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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