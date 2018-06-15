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Сильно располневшая Надежда Бабкина напугала поклонников своими формами

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Надежды Бабкиной

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Поклонники просят Надежду Бабкину заняться здоровьем и похудеть.

Популярная певица Надежда Бабкина всегда восхищала поклонников своими формами. Артистка не стремится вписываться в общепринятые нормы, всем своим видом напоминая: дородная славянская женщина может быть и здоровой, и красивой, и счастливой. Однако снимки, которые были сделаны во время съемок интервью для телерадиокомпании «Сургутинтерновости», напугали подписчиков блога звезды.

«Снова поправилась...», «На шпака похожа стала», «Надюша, худеть пора золотце», «Надюша, очень прошу , похудейте!!!», — просят одни поклонники.

«Ну и что что поправилась ей идет она РУССКАЯ, а вы за собой смотрите!!!», «Надежда Георгиевна абсолютно шикарна и это искренне. Безумно люблю настолько увлеченных и зажигающих своей энергией окружающих», — защищают другие.

Чью сторону выбираете вы?

Фото: instagram, Anatoly Lomokhov/globallookpress

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