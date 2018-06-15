Сильно располневшая Надежда Бабкина напугала поклонников своими формами

Популярная певица Надежда Бабкина всегда восхищала поклонников своими формами. Артистка не стремится вписываться в общепринятые нормы, всем своим видом напоминая: дородная славянская женщина может быть и здоровой, и красивой, и счастливой. Однако снимки, которые были сделаны во время съемок интервью для телерадиокомпании «Сургутинтерновости», напугали подписчиков блога звезды.