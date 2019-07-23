Сердечные приступы у людей — это цена эволюции

Исследователи полагают, что потеря одного гена около трех миллионов лет назад может объяснить, почему сердечные приступы часто встречаются у людей, но никогда — у животных, сообщает британское издание Daily Mail.

Десять лет назад ученые обнаружили, что Homo Sapiens — единственные животные, которые регулярно страдают от сердечных приступов в результате бляшек в артериях. Причину ученые видят в том, что наши предки передали мутацию в гене CMAH, что лишило нас возможности производить молекулу Neu5Gc.

При этом употребление Neu5Gc нечеловеческого происхождения наоборот увеличивает риск развития бляшек. Например, баранина и говядина богаты Neu5Gc, который наши тела не распознают. Кормление Neu5Gc мышей, у которых не было CMAH, увеличивало бляшки в их артериях в 2,4 раза. Считается, что «нечеловеческая молекула» вызывает опасное воспаление за счет иммунного ответа.

«Человеческая эволюционная потеря CMAH, вероятно, способствует предрасположенности к атеросклерозу как внутренними, так и внешними диетическими факторами», — пишут исследователи в журнале Proceedings Национальной академии наук.

Профессор Метин Авкиран, младший медицинский директор Британского фонда сердца, сказал The Guardian: «Изучение естественных генетических вариаций улучшает наше понимание атеросклеротических заболеваний и стимулирует разработку новых методов лечения».