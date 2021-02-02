Россиянам перечислили признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии
Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера уже давно и хорошо изучена, причины ее возникновения неизвестны. Чтобы замедлить развитие недуга, очень важно вовремя заметить начавшиеся дегенеративные изменения и обратиться к врачу для постановки диагноза.
Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский в интервью радиостанции Sputnik объяснил: «Часто бывает, что человек теряет координацию в пространстве. Например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он вот уже тридцать лет ходит. Еще один сигнал, это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает. То это уже пропускать нельзя, надо срочно идти к доктору». Причем, по словам специалиста, первые признаки болезни Альцгеймера очень часто оставляют без внимания как сами пациенты, так и их близкие, хотя чем раньше будет поставлен диагноз, тем проще приостановить развитие недуга.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!