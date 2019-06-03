Пропагандист альтернативных способов лечения рака скончалась: вместо химиотерапии она выбрала веганскую диету

Врачи сказали, что лучший вариант действий — удаление молочной железы с последующим курсом химиотерапии и лучевой терапии. Однако Кэти Бриттон-Джордан приняла решение отказаться от этих методов. «У меня всегда была здоровая диета, и я не ела красное мясо, но я решила, что пойду полностью вегетарианской и исключу сахар и глютен. Я ем в основном сырую пищу», — также г-жа Бриттон-Джордан начала исследовать комплексные добавки, такие как богатые йодом коричневые водоросли, сырая куркума и капсулы черного перца.

Она также отказалась от компьютерной томографии из-за радиации. И еще два года назад Кэти считала, что сыроедение ей действительно помогает: «Если бы у меня была химиотерапия, я была бы почти прикована к постели. Я видела, как химиотерапия влияет на жизнь людей. Это ужасно. Вы отравляете свое тело».

Некоторые из друзей Кэти писали ей о своих опасениях по поводу выбранного ею пути, но ее родственники поддержали ее решение. О ее смерти сообщил ее супруг на посвященной ей странице в Facebook.