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Пропагандист альтернативных способов лечения рака скончалась: вместо химиотерапии она выбрала веганскую диету

Женщина утверждала, что альтернативные методы ей действительно помогают и что химиотерапия — это отравление организма.

Миссис Бриттон-Джордан (Великобритания) с диагностированным раком молочной железы отказалась от мастэктомии и лучевой терапии. Она скончалась в минувшую субботу, сообщает британское издание Daily Mail.

Кэти Бриттон-Джордан из Дербишира (Великобритания) узнала о своем раке молочной железы стадии 2а в 2016. Стадия 2а — тройная злокачественная опухоль молочной железы — это ранняя форма смертельной болезни, которую эксперты определяют как растущую, но сдерживаемую. По данным Национального фонда рака молочной железы США, рак молочной железы стадии 2 хорошо поддается лечению.

Врачи сказали, что лучший вариант действий — удаление молочной железы с последующим курсом химиотерапии и лучевой терапии. Однако Кэти Бриттон-Джордан приняла решение отказаться от этих методов. «У меня всегда была здоровая диета, и я не ела красное мясо, но я решила, что пойду полностью вегетарианской и исключу сахар и глютен. Я ем в основном сырую пищу», — также г-жа Бриттон-Джордан начала исследовать комплексные добавки, такие как богатые йодом коричневые водоросли, сырая куркума и капсулы черного перца.

Она также отказалась от компьютерной томографии из-за радиации. И еще два года назад Кэти считала, что сыроедение ей действительно помогает: «Если бы у меня была химиотерапия, я была бы почти прикована к постели. Я видела, как химиотерапия влияет на жизнь людей. Это ужасно. Вы отравляете свое тело».

Некоторые из друзей Кэти писали ей о своих опасениях по поводу выбранного ею пути, но ее родственники поддержали ее решение. О ее смерти сообщил ее супруг на посвященной ей странице в Facebook.

Текст: Александра Романова

Фото: Facebook

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