Елена Малышева поделилась житейской мудростью

Знали ли вы, что женские прокладки могут пригодиться не только в «те самые дни»? Более того — не только женщинам! В авторской передаче «Жить здорово» популярная телеведущая Елена Малышева показала, куда еще их можно клеить.

Чтобы узнать о самых необычных способах использования средств женской гигиены, Малышева обратилась в гостям студии. Так, женщины-путешественницы могут лепить прокладки на глаза вместо маски для сна — себе и своим спутникам. А еще — подкладывать в область подмышек, если дезодорант не справляется с активностью потовых желез.

«Шутки шутками, а совет-то неплохой», — отметила ведущая, наклеив прокладку себе на лоб.

Один из мужчин предложил класть средства женской гигиены в обувь — они отлично абсорбируют влагу и неприятный запах. Правда, несколько заметны, если обувь придется снять. Впрочем, пользы от этого совета много больше: невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин добавил, что, разбухнув от влаги, прокладка улучшит амортизацию и тем самым снизит нагрузку на суставы.