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Причину мучительных головных болей у 7-летней девочки разгадали в кабинете окулиста

У семилетней девочки обнаружили опухоль мозга во время проверки зрения.

7-летняя англичанка Роксана Найт начала страдать от головной боли в декабре, из-за чего у нее появилось ощущение, будто ее «ударили по голове».

Врачи расценили это как мигрень и прописали лишь обезболивающие средства, несмотря на то, что она не могла ни спать, ни есть.

К апрелю ситуация не улучшилась, поэтому мать Роксаны, 45-летняя Ирина, решила проверить ее зрение.

Оптометрист заметил опухание вокруг зрительного нерва мальчика во время обследования, которое позже было признано опухолью. Головные боли являются распространенным признаком опухолей головного мозга.

Роксана перенесла шестичасовую операцию по удалению доброкачественной массы размером с мяч для гольфа в мае и вернулась к нормальной жизни.

«Врачи объяснили, что опухоль выдвигается вперед и вызывает головные боли», - сказала миссис Найт.

«Если бы давление было в другом направлении, это могло повлиять на ее речь, ее сердце или ее спинной мозг».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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