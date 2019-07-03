Причину мучительных головных болей у 7-летней девочки разгадали в кабинете окулиста

7-летняя англичанка Роксана Найт начала страдать от головной боли в декабре, из-за чего у нее появилось ощущение, будто ее «ударили по голове».

Врачи расценили это как мигрень и прописали лишь обезболивающие средства, несмотря на то, что она не могла ни спать, ни есть.

К апрелю ситуация не улучшилась, поэтому мать Роксаны, 45-летняя Ирина, решила проверить ее зрение.

Оптометрист заметил опухание вокруг зрительного нерва мальчика во время обследования, которое позже было признано опухолью. Головные боли являются распространенным признаком опухолей головного мозга.