passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Предупреждение для туристов: в Тайланде свирепствует устойчивая к лекарствам малярия

Малярийные паразиты мутировали и развили устойчивость к антибиотикам. Стандартные лекарства перестали помогать.

Исследователи из Великобритании и Таиланда заявили, что малярийные паразиты, устойчивые к основным лекарствам, быстро распространились в Юго-Восточной Азии, сообщает британское издание BBC News.

Паразиты переместились из Камбоджи в Лаос, Таиланд и Вьетнам — и половина пациентов не может вылечиться стандартными в таких случаях антибиотиками.

Малярию обычно лечат комбинацией двух препаратов — артемизинина и пиперахина. Комбинация препаратов была введена в Камбодже в 2008 году. Но к 2013 году в западных районах страны были выявлены первые случаи мутации и развития устойчивости паразита к обоим препаратам.

В последнем исследовании, опубликованном в журнале «Ланцетные инфекционные заболевания», были проанализированы образцы крови пациентов из стран Юго-Восточной Азии. Проверка ДНК паразита показала, что сопротивление распространилось по всей Камбодже, а также в Лаосе, Таиланде и Вьетнаме.

В некоторых регионах 80% малярийных паразитов стали устойчивыми к известным антибиотикам.

Однако это не означает, что малярия становится в принципе неизлечимой. Есть альтернативные способы борьбы с ней: это может включать использование различных лекарств наряду с артемизинином или использование комбинации трех препаратов для преодоления резистентности.

Основная проблема в том, что эта устойчивость угрожает прогрессу в борьбе с малярией. И есть риск, что устойчивые штаммы распространятся на территорию Африки, и тогда это грозит миллионами жертв, как это было в 1980-х при развитии устойчивости к хлорохину.

Для жителей и туристов Юго-Восточной Азии же важно следить, чтобы они вовремя получили лечение по обновленным, а не старым рекомендациям.

Ежегодно в мире насчитывается около 219 миллионов случаев малярии. Без лечения паразит может привести к проблемам с дыханием и недостаточности органов.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!