Предупреждение для туристов: в Тайланде свирепствует устойчивая к лекарствам малярия

Исследователи из Великобритании и Таиланда заявили, что малярийные паразиты, устойчивые к основным лекарствам, быстро распространились в Юго-Восточной Азии, сообщает британское издание BBC News.

Паразиты переместились из Камбоджи в Лаос, Таиланд и Вьетнам — и половина пациентов не может вылечиться стандартными в таких случаях антибиотиками.

Малярию обычно лечат комбинацией двух препаратов — артемизинина и пиперахина. Комбинация препаратов была введена в Камбодже в 2008 году. Но к 2013 году в западных районах страны были выявлены первые случаи мутации и развития устойчивости паразита к обоим препаратам.

В последнем исследовании, опубликованном в журнале «Ланцетные инфекционные заболевания», были проанализированы образцы крови пациентов из стран Юго-Восточной Азии. Проверка ДНК паразита показала, что сопротивление распространилось по всей Камбодже, а также в Лаосе, Таиланде и Вьетнаме.

В некоторых регионах 80% малярийных паразитов стали устойчивыми к известным антибиотикам.

Однако это не означает, что малярия становится в принципе неизлечимой. Есть альтернативные способы борьбы с ней: это может включать использование различных лекарств наряду с артемизинином или использование комбинации трех препаратов для преодоления резистентности.

Основная проблема в том, что эта устойчивость угрожает прогрессу в борьбе с малярией. И есть риск, что устойчивые штаммы распространятся на территорию Африки, и тогда это грозит миллионами жертв, как это было в 1980-х при развитии устойчивости к хлорохину.