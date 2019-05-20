«Это чуть не убило меня»: 53-летней женщине после липосакции пришлось откачивать гной из живота

Американка Беатрикс Сирлз потратила 4200 долларов на удаление нежелательного жира с живота, ног и спины в октябре прошлого года в колумбийской клинике. Через несколько дней после операции она заметила, что кожа вокруг ее брюшной раны стала гнить и почернела. «Это чуть не убило меня!» — заявляет женщина. По ее мнению, причина была в недостаточной санитарной обработке раны.

В результате она была вынуждена перенести еще семь операций, в том числе чтобы исправить рубцы на животе. Мисс Сирлз, которая описывает испытание как «пытку», хочет, чтобы ее хирург предстал перед судом, утверждая, что он «в бегах».