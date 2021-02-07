Похудевшая на 60 кг женщина раскрыла свой главный секрет

О методах похудения британка рассказала изданию Teeside Lee. Главный секрет успеха Клэр Дьюсбери раскрыла после того, как ей удалось похудеть на 60 кг. Она повесила на шкафчики с едой свои фотографии до похудения, когда она весила 150 кг. Снимки служат ей мотивацией при отказе от вкусностей. Клэр признается, что иногда все-таки распахивает шкаф. Но потом смотрит на фото и закрывает его. Возвращаться в прежнее состояние женщина не хочет. Ради своих детей Клэр составила меню и отказалась от вредной пищи и фастфуда.

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