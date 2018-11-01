«Переутомилась. Уже иду на поправку»: 51-летняя Елена Воробей прокомментировала свою экстренную госпитализацию

Накануне поклонники актрисы Елены Воробей были встревожены сообщениями в прессе, что их кумир была госпитализирована. Директор артистки опровергла эту информацию, но позже сама Елена подтвердила, что действительно была вынуждена обратиться за врачебной помощью. Она опубликовала в своем микроблоге видео, в котором все объяснила.

«В поезде Петербург-Москва я почувствовала себя неважно. Проводники помогли и вызвали «скорую» к прибытию на вокзал. А в больнице врачи вынесли свой вердикт: сказали, что в результате переутомления у меня был резкий скачок давления, поэтому так все вышло. Мы делаем все, чтобы буквально завтра — я надеюсь, я так хочу — я была в строю, могла работать. Люблю, целую, берегите себя. Будьте здоровы!» — обратилась к поклонникам Воробей. В видео видно, что пока она еще находится в клинике.