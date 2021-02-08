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Перечислены 3 основные причины сердечного приступа у молодых людей

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев напомнил, как стоит изменить свой образ жизни, чтобы избежать инфаркта в молодости.

В интервью телеканалу «Звезда» специалист выделил три главные причины развития сердечно-сосудистых заболеваний. Первая среди них – малоподвижный образ жизни, который естественным образом приводит к появлению лишнего веса и проблемам с сосудами. Вторая – неправильное питание, в котором слишком много фастфуда, насыщенных жиров, ультрапеработанных продуктов и соли, и недостаточно клетчатки и качественного белка.

Третья, но не менее важная причина – нарушение режима дня. Молодые люди часто посещают клубы, не спят ночью, едят и пьют алкоголь в позднее время, а ведь именно отсутствие ночного отдыха провоцирует выработку плохого холестерина и, как следствие, развитие атеросклероза.

В качестве идеальной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Конев посоветовал жить у моря, так как именно там улучшаются все обменные процессы, и средиземноморскую систему питания, считающуюся одной из самых сбалансированных.

Фото: depositphotos

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