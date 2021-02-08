Перечислены 3 основные причины сердечного приступа у молодых людей

Третья, но не менее важная причина – нарушение режима дня. Молодые люди часто посещают клубы, не спят ночью, едят и пьют алкоголь в позднее время, а ведь именно отсутствие ночного отдыха провоцирует выработку плохого холестерина и, как следствие, развитие атеросклероза.

В качестве идеальной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Конев посоветовал жить у моря, так как именно там улучшаются все обменные процессы, и средиземноморскую систему питания, считающуюся одной из самых сбалансированных.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!