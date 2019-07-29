Пассажиров самолетов с детьми предупредили о риске: аптечка на борту не поможет ребенку

Американские эксперты выяснили, какие проблемы чаще всего встречаются у детей во время полета, и обнаружили, что авиакомпании не готовы их решать, сообщает британское издание BBC News.

Команда из Университета Дьюка в Северной Каролине изучила данные о 75 000 медицинских инцидентов от 77 авиакомпаний на шести континентах в период с января 2015 года по октябрь 2016 года. Участниками были 11 000 детей и подростков в возрасте до 19 лет.

Тошнота и рвота были наиболее распространенными состояниями, наблюдаемыми в трети случаев, сопровождающимися лихорадкой или ознобом (22%) и острыми аллергическими реакциями (5,5%).

По данным исследования Annals of Emergency Medicine, около 16% от общего числа случаев привели к тому, что ребенок нуждался в дополнительном уходе при посадке.

И обнаружилась большая проблема: авиакомпании не имеют в своих аптечках препаратов экстренной помощи для детей — только для взрослых.

Команда исследователей заявила, что вероятность того, что авиакомпания будет иметь на борту подходящее средство защиты для ребенка, невелика. Авиационные аптечки часто содержат ингаляторы от астмы, антигистаминные препараты и аспирин, но лекарства, как правило, находятся в форме таблеток, которые дети не могут проглотить, или в дозировках для взрослых. Однако просто снизить дозировку в соответствии с весом не лучшее решение, предупреждают врачи.

«Дети не являются мини-взрослыми и поэтому нуждаются в безопасных и подходящих для них лекарствах», — отмечает доктор Дональд Макгрегор из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья.