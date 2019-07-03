Ожирение вызывает больше случаев некоторых видов рака, чем курение

Исследования рака в Великобритании говорят, что рак кишечника, почек, яичников и печени, скорее всего, был вызван избыточным весом, чем курением табака, сообщает британское издание BBC News.

В исследовании говорится, что миллионы людей подвержены риску заболеть раком из-за своего веса и что число людей с ожирением превышает число курящих в два раза.