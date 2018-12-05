«От этой напасти погибают 20 процентов заболевших»: Анна Плетнева рассказала о своем состоянии и диагнозе

В самом конце ноября стало известно о госпитализации певицы Анны Плетневой. Солистка группы «Винтаж» несколько дней чувствовала себя плохо, но поход к врачу постоянно откладывала, используя аптечные средства. После одного из концертов она стала задыхаться от кашля и упала в обморок. Анне сначала поставили диагноз «пневмония», но, как выяснилось, он оказался ошибочным.

«С каждым днем все больше прихожу в себя. Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» (бактерия, которая вызывает острую инфекционную патологию, проявляющуюся в выраженной интоксикации, поражает почки и нервную систему, а также эта болезнь часто сопровождается лихорадкой. — прим. ред.) и своевременно среагировали, назначили правильное лечение. От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших из-за того, что не могут установить правильный диагноз», — рассказала Плетнева в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).