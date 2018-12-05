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«От этой напасти погибают 20 процентов заболевших»: Анна Плетнева рассказала о своем состоянии и диагнозе

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я выбрал вместо рекламы.
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Анна Плетнева

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На днях 41-летняя Анна Плетнева выписалась из больницы и откровенно рассказала поклонникам о том, что же нашли у нее врачи.

В самом конце ноября стало известно о госпитализации певицы Анны Плетневой. Солистка группы «Винтаж» несколько дней чувствовала себя плохо, но поход к врачу постоянно откладывала, используя аптечные средства. После одного из концертов она стала задыхаться от кашля и упала в обморок. Анне сначала поставили диагноз «пневмония», но, как выяснилось, он оказался ошибочным.

«С каждым днем все больше прихожу в себя. Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» (бактерия, которая вызывает острую инфекционную патологию, проявляющуюся в выраженной интоксикации, поражает почки и нервную систему, а также эта болезнь часто сопровождается лихорадкой. — прим. ред.) и своевременно среагировали, назначили правильное лечение. От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших из-за того, что не могут установить правильный диагноз», — рассказала Плетнева в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

В комментариях певица предположила, что «вдохнула» бактерию в гримерке клуба, где проходило ее выступление около месяца назад. Сейчас там проводится проверка. Как выяснилось, кондиционеры в заведении не очищались уже долгое время, и они представляют потенциальную опасность для всех посетителей. «Хорошо, что сразу определили. Выздоравливай», «Я в шоке», «Остерегайся кондиционеров, береги себя», «Не болей больше», — поддержали Плетневу фолловеры.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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