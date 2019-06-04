Врачи объяснили, что быстрорастущие волосы и ногти могут оказаться признаком серьезного заболевания

О редком диагнозе рассказывает британское издание Daily Mail.

Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) — тяжелое и стойкое состояние, поражающее конечности. Обычно он вызван травмой или раной (даже легкой раной, такой как пузырь или растяжение связок), но в 5-10 % случаев у этого состояния нет никакой очевидной причины.

КРБС чаще встречается у женщин, как правило, в возрасте 50 лет, но может произойти в любом возрасте. По примерным оценкам, КРБС поражены около 10 000 британцев.

Большинство из них выздоравливают — либо с помощью лечения, либо спонтанно — в течение года, но около 20% не идут на поправку, и для них боль может быть настолько изнурительной, что некоторые решают ампутировать конечность. В 7 % случаев боль распространяется в другую область.

Раннее лечение может иметь решающее значение. Тем не менее, многие врачи общей практики и пациенты не знают об этом состоянии.

В прошлом году Королевский колледж врачей (Великобритания) выпустил новые руководства для врачей, где описаны явные и неочевидные симптомы КРБС.

«У синдрома есть некоторые необычные симптомы, которые должны насторожить врачей, — говорит Кэнди МакКейб, профессор сестринской практики в Университете Западной Англии. — Наряду с болью, непропорциональной травме, это чувствительность кожи к прикосновениям, отеки. Иногда на пораженной конечности начинают очень быстро отрастать густые черные волосы, либо там вообще перестают расти волосы. Ногти также могут начать быстро расти, возможно, из-за увеличения кровотока. Также они могут стать ребристыми или вообще перестать расти». Конечность может выглядеть красной и ощущать жар, или синей и ощущать холод. Считается, что эти изменения происходят, потому что мозг не получает нормальную информацию от конечности и может чрезмерно компенсировать кровоток, что приводит к изменениям температуры, росту ногтей и волос.

В руководстве для врачей изложены четыре основных принципа лечения: обезболивающие препараты, позволяющие людям принимать участие в реабилитационной терапии, такой как физиотерапия; трудотерапия, чтобы помочь им выполнять повседневные задачи; психологическая поддержка; и информирование пациентов, чтобы они понимали, что движение конечности не причинит вреда, даже если это причинит боль.