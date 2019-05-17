Неожиданная беременность спасла жизнь девушке с анорексией: она весила всего 37 кг

22-летняя Айрис Дойл из Западной Австралии рассказала британскому изданию Dailymail.co.uk, как ей удалось справиться с тяжелой анорексией, которой она страдала с детства. Еще с 7-летнего возраста она начала ограничивать себя в пище. Причиной девушка называет токсичную обстановку в своей семье: ее окружали алкоголизм, наркомания, насилие. С 10 лет у нее уже был диагноз «анорексия».

Айрис рассказывает, что ее целью было вовсе не похудение, а желание навредить себе. Когда ее вес достиг 37 килограммов, врачи предупредили, что она может умереть.

Спасла девушку неожиданная, как она сама признается, беременность. С 15 до 18 лет из-за анорексии у нее были проблемы с менструациями, бывало, что они пропадали на целый год. Поэтому то, что она оказалась способна зачать, удивило ее.

Когда Айрис узнала, что беременна, то внутри у нее что-то поменялось, и она поняла, что должна есть, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым. До этого она потребляла по 400 калорий в день — ела только сухари, фрукты и овощи. Во время беременности же перешла на 2200 калорий в день, и сейчас она весит 49 килограммов. И несмотря на то что ей было не просто, ведь она была одинокой молодой матерью, Айрис удалось удержаться от рецидивов.

«Жить без анорексии — это такое освобождение. Я не чувствую больше, что попала в крошечную коробочку. Я могу дышать, я могу двигаться, и я могу наслаждаться жизнью», — радуется Айрис.