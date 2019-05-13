Необычная причина зуда может поставить под угрозу вашу сексуальную жизнь

Заболеванию подвержены в основном девочки до полового созревания и женщины после менопаузы, намного реже — мужчины.

Главная проблема состоит в том, что заболевание, как правило, сначала долго игнорируется пациентами, а потом возникают сложности с диагностикой, отмечает колумнист The New York Times, Джейн Броуди (Jane Brody), автор книг о здоровье «Книга о питании Джейн Броуди» и «Книга о хорошей еде Джейн Броуди».

Склерозирующий лишай нередко путают с грибком, что приводит к неправильно подобранному лечению и только усугубляет ситуацию. Что же касается женщин после менопаузы, то иногда врачи списывают состояние на сухость слизистых ввиду гормональных изменений при менопаузе — в результате проблема не решается, и женщины вынуждены полностью отказываться от половой жизни, потому что процесс вызывает у них нестерпимую боль.

Эксперты призывают женщин вовремя обращаться за медицинской помощью и удостовериться, что лечащий доктор достаточно компетентен и не упускает из виду риск склерозирующего лишая.