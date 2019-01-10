«Ненавижу свою работу»: Татьяна Тотьмянина перенесла новую операцию

Год назад фигуристка Татьяна Тотьмянина сломала ногу во время подготовки выступления в ледовой сказке Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Спортсменке пришлось прервать выступления и перенести несколько операций.

Спустя год звезда сообщила: «Новый год! Новая нога! Ураааа! Здоровья всем».

«Ненавижу свою работу», — добавила она.