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«Ненавижу свою работу»: Татьяна Тотьмянина перенесла новую операцию

Алексей Ягудин поддержал Татьяну Тотьмянину.

Год назад фигуристка Татьяна Тотьмянина сломала ногу во время подготовки выступления в ледовой сказке Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Спортсменке пришлось прервать выступления и перенести несколько операций.

Спустя год звезда сообщила: «Новый год! Новая нога! Ураааа! Здоровья всем».

«Ненавижу свою работу», — добавила она.

Супруг, фигурист Алексей Ягудин, поддержал жену виртуально. «Самое сложное-позади, теперь терпеть и восстанавливаться», — написал спортсмен, который находится сейчас в Усть-Каменогорске.

Подписчики желают спортсменке скорейшего выздоровления. Присоединяемся к теплым словам!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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