Названы самые действенные лекарственные препараты 2017 года
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В Москве отгремело одно из главных событий в области прогрессивной медицины – VI Национальная фармацевтическая премия Russian Pharma Awards – 2017. Около двух сотен гостей: лидеры рынка, представители ведущих фармацевтических брендов, партнеры и, конечно, врачи, стали свидетелями торжественного награждения лучших фармацевтических средств и производящих их компаний.
Признание Teva медицинским профессиональным сообществом очень ценно для нас — это не только показатель доверия к нашим брендам, но и высокая оценка вклада каждого сотрудника в развитие компании. Благодаря их неустанной работе наши препараты доступны миллионам пациентов, и мы гордимся, что практикующие врачи выбирают именно их!