В Москве отгремело одно из главных событий в области прогрессивной медицины – VI Национальная фармацевтическая премия Russian Pharma Awards – 2017. Около двух сотен гостей: лидеры рынка, представители ведущих фармацевтических брендов, партнеры и, конечно, врачи, стали свидетелями торжественного награждения лучших фармацевтических средств и производящих их компаний.

Основная идея премии уходящего года – первая помощь. Поэтому в распределении 23 номинаций основной упор сделали на препараты, предотвращающие болезнь уже с первых симптомов. Наиболее действенные лекарственные средства выбирали путем закрытого голосования на платформе крупнейшей в мире профессиональной социальной сети для врачей «Доктор на работе». Так, в номинации «Препарат выбора среди спазмолитиков» победу одержала Но-Шпа® от компании «Sanofi», лучшим в лечении ОРВИ и гриппа у детей стал Полиоксидоний®, незаменимым препаратом для поддержания стабильной работы сердца назвали Панангин®, а среди средств против аллергического ринита пользователи единодушно выбрали Дезринит® от «Teva». Этот же бренд удостоился почетного звания «Компания года».

Признание Teva медицинским профессиональным сообществом очень ценно для нас — это не только показатель доверия к нашим брендам, но и высокая оценка вклада каждого сотрудника в развитие компании. Благодаря их неустанной работе наши препараты доступны миллионам пациентов, и мы гордимся, что практикующие врачи выбирают именно их!

— поделился своими эмоциями руководитель направления Илья Мишин.

Проведение подобного честного и по-настоящему профессионального голосования, результаты которого озвучили на Russian Pharma Awards, стало возможным благодаря социальной сети для русскоязычных врачей «Доктор на работе». Создатели сети невероятно горды ей, ведь сегодня она насчитывает более полумиллиона зарегистрированных практикующих врачей. Также в рамках этой масштабной церемонии успели подвести итоги уходящего года и обсудить важные для отрасли темы. Одной из самых животрепещущих стало распространение в будущем году телемедицины, которая позволит получать консультации и дистанционную врачебную помощь. Именно эта отрасль может наиболее сильно повлиять на будущее всей медицины и предоставить возможности цифровых исследований.