Названы главные симптомы панкреатита, которые нельзя игнорировать
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на немецкий журнал Fit for Fun, панкреатит в хронической форме встречается реже, чем в острой. Тем не менее болезнь может перейти в нее, если вовремя не распознать ее и не начать своевременную терапию. Среди самых характерных симптомов воспаления поджелудочной железы выделяют острые боли в верхней части живота, которая отдает в спину так сильно, что человек может только лежать в постели в позе эмбриона.
Кроме того, выделяют и другие признаки болезни: повышенное газообразование, тошнота и рвота, постоянные позывы к дефекации и повышение температуры. Если не начать своевременное лечение, добавятся расстройство пищеварения, особенно при употреблении жирной пищи, потеря веса и развитие сахарного диабета из-за недостатка инсулина, который перестает вырабатываться в достаточных количествах поджелудочной железой.
Фото: depositphotos
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