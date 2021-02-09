Названы главные симптомы панкреатита, которые нельзя игнорировать

Кроме того, выделяют и другие признаки болезни: повышенное газообразование, тошнота и рвота, постоянные позывы к дефекации и повышение температуры. Если не начать своевременное лечение, добавятся расстройство пищеварения, особенно при употреблении жирной пищи, потеря веса и развитие сахарного диабета из-за недостатка инсулина, который перестает вырабатываться в достаточных количествах поджелудочной железой.

Фото: depositphotos

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