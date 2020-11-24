Названа смертельная опасность переутомления
По ее словам, если постоянно подвергать организм стрессу и сильным нагрузкам, работать на износ и игнорировать проблемы со здоровьем, будут серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Специалист напомнила, что переутомление может быть как физическим, так и умственным. Избавиться от физического легче: достаточно выспаться и отдохнуть.
Фото: pixabay.com
Гораздо сложнее ситуация с умственным переутомлением: оно развивается незаметно. Так, к его признакам можно отнести головную боль, отсутствие или повышение аппетита, раздражительность, нарушения сна. Также вы можете наблюдать у себя апатию и снижение концентрации внимания. Все эти симптомы существенно снижают работоспособность. Как пишет издание «Аргументы и факты», люди часто пытаются заглушить умственное переутомление посредством алкоголя, что приводит к проблемам в семье и нарушениям пищеварения.
Паршина посоветовала планировать день, выделив на сон восемь часов, следить за питанием, разнообразить рацион и не забывать о прогулках и занятиях спортом.
Фото: pixabay.com
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