Названа смертельная опасность переутомления

Гораздо сложнее ситуация с умственным переутомлением: оно развивается незаметно. Так, к его признакам можно отнести головную боль, отсутствие или повышение аппетита, раздражительность, нарушения сна. Также вы можете наблюдать у себя апатию и снижение концентрации внимания. Все эти симптомы существенно снижают работоспособность. Как пишет издание «Аргументы и факты», люди часто пытаются заглушить умственное переутомление посредством алкоголя, что приводит к проблемам в семье и нарушениям пищеварения.

Паршина посоветовала планировать день, выделив на сон восемь часов, следить за питанием, разнообразить рацион и не забывать о прогулках и занятиях спортом.