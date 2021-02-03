На какие проблемы со здоровьем указывает неприятный запах изо рта

Кроме того, Жегалина отметила: «Этот симптом может сопровождать заболевания кишечного тракта, причем очень большой спектр: заболевания и желудка, и кишечника и даже печени». Также с подобной проблемой часто сталкиваются люди, которые по роду деятельности вынуждены много говорить. К ним относятся учителя, ораторы, лекторы. Вместе с тем, данная болезнь – не приговор. Для борьбы с галитозом врач посоветовала регулярно проходить обследование у стоматолога, а также не забывать следить за гигиеной полости рта. Если с зубами и деснами все в порядке, стоит записаться на прием к гастроэнтерологу и ЛОРу.

Фото: depositphotos

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