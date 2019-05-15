Мужчин с маленьким «достоинством» лишили надежды: операции по увеличению признали бессмысленными

Такие выводы были опубликованы в журнале Sexual Medicine Reviews группой урологов из Италии и Великобритании. Это не отдельное исследование, а метаанализ данных 17 других исследований по разным видам процедур увеличения. Всего рассматривалась 21 процедура, в которой участвовали 1192 человек.

Анализировали как хирургические, так и нехирургические способы. В частности, вакуумный способ назвали бессмысленным — он не давал никакого эффекта. «Растягивание» органа помогало увеличить длину не более чем на 2 см, однако было сопряжено с необходимостью носить растягиватели по полдня в течение нескольких недель, что приводило к выраженной болезненности. Инъекции в орган помогали увеличить его в толщину, однако приводили к большому количеству осложнений — от искривления до боли во время эрекции.

Хирургические операции также были названы опасными и малоэффективными, а исследования, которые говорили об их положительных результатах, признали недостаточно достоверными.

Общий вывод автора статьи таков, что практически никому нет смысла прибегать к таким операциям. И в любом случае подобное решение должно приниматься только после тщательного психологического обследования пациента, чтобы исключить его предвзятое отношение к собственному телу.