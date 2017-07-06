Многие c детства усвоили что купаться после еды – вредно и опасно. Но так ли это на самом деле или речь снова идет о предрассудках? ВВС публикует версию спортивного врача из Австралии Даррен Мортон.

Бабушка вам в детстве говорила, что заплыв после обеда приводит к завороту кишок? И педиатры подтверждали: после приема пищи приток крови к органам желудочно-кишечного тракта усиливается, а плавание, как и любой другой вид физической активности, требует повышенного кровоснабжения мышц. Из этого можно сделать вывод, что органы пищеварения, не получающие достаточного кровоснабжения, могут пострадать.

Даррен Мортон не отрицает логики этих утверждений. Она лишь уточняет, что все сказанное касается только профессиональных пловцов и то во время соревнований: их нагрузка несоизмерима с детским барахтаньем у берега. Именно профессиональные пловцы чаще всего страдают от кишечных колик.

Кроме того, врач обнаружила, что все эти неприятные ощущения чаще всего вызваны употреблением фруктового сока, который вызывает вздутие живота, в результате чего возрастает давление на переднюю брюшную стенку, которая при плаванье напряжена – и возникает боль.

Риск утонуть при появлении боли в животе сомнителен: на мелководье всегда можно остановиться и подождать, пока она закончится, а на большой глубине или при сильном течении находиться человеку, который неуверенно плавает, опасно в любом случае, не важно – ел он перед этим или нет.

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