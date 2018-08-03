«Мне становилось все хуже»: Настя Каменских попала в больницу из-за отравления

Настя Каменских еще раз напомнила своим фолловерам о важности своевременной помощи медиков. Она поняла это, когда почти неделю занималась самолечением, почувствовав недомогание в желудке, и в итоге была госпитализирована.

«Я решила, что смогу самостоятельно привести себя в форму, — рассказала певица в Stories своего Instagram. — Но, к огромному сожалению, этого не случилось. Мне становилось все хуже и хуже. Тошнило еще больше. И в конце концов я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу. Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу!».