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«Мне становилось все хуже»: Настя Каменских попала в больницу из-за отравления

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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31-летняя певица Настя Каменских была вынуждена отменить несколько концертов из-за серьезных проблем со здоровьем.

Настя Каменских еще раз напомнила своим фолловерам о важности своевременной помощи медиков. Она поняла это, когда почти неделю занималась самолечением, почувствовав недомогание в желудке, и в итоге была госпитализирована.

«Я решила, что смогу самостоятельно привести себя в форму, — рассказала певица в Stories своего Instagram. — Но, к огромному сожалению, этого не случилось. Мне становилось все хуже и хуже. Тошнило еще больше. И в конце концов я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу. Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу!».

Все эти дни, пока Настя пыталась вылечить себя сама, она продолжала активно выступать и репетировать. Обеспокоенные фанаты написали звезде множество теплых комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления, на что Настя ответила в одной из Stories, что ей уже намного легче.

Фото: Instagram

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