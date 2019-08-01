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«Меня спас от рака гастроэнтеролог-эндоскопист»: Елена Малышева поблагодарила врача за своевременную помощь

Елена Малышева рассказала счастливую историю из своей жизни.

«Три года назад меня спас от рака доктор, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов»

Указанные выше обследования Елена рекомендует всем, кто достиг 50 лет.

«Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит процесс зашtл очень далеко», — предупредила она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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