«Меня спас от рака гастроэнтеролог-эндоскопист»: Елена Малышева поблагодарила врача за своевременную помощь

«Три года назад меня спас от рака доктор, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов»

Указанные выше обследования Елена рекомендует всем, кто достиг 50 лет.

«Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит процесс зашtл очень далеко», — предупредила она.