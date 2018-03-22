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«Меня прооперировали»: Диана Гурцкая рассказала о борьбе с раком

Диана Гурцкая рассказала о чувствах, которые она испытала, когда ей диагностировали рак.

Популярная певица Диана Гурцкая побывала в гостях у Елены малышевой. В эфире передачи «Жить здорово!» она рассказала о страшном диагнозе, который поставили ей врачи несколько лет назад. Тогда звезде порекомендовали удалить матку.

«Изначально чего я боялась — не того, что со мной что-то случится. А боялась, что будет с моим сыном. Думала: "Господи, что с ним потом станет?" Не знала, как жить дальше», — вспоминает она.

К счастью, при повторном обследовании у других специалистов диагноз не подтвердился. Звезде удалили миому. «Я хочу сказать, что есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила. Меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила», — поделилась звезда.

После этого всем своим подругам и поклонницам артистка рекомендует раз в полгода посещать гинеколога. И планирует родить еще одного ребенка, когда появится такая возможность.

Сейчас Диана и ее супруг воспитывают сына Костю. В течение первых лет его жизни артистка планировала отдать всю материнскую любовь только ему, но позже поняла, что хорошо, когда в семье два ребенка.

Фото: globallookpress

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