«Меня отвергали мужчины»: истории женщин, которым в детстве сделали обрезание

Несколько женщин, которые в детстве подверглись обрезанию, поделились своими историями с американским изданием The New York Times.

Более 200 миллионов женщин и девочек, живущих сегодня, подверглись обрезанию разной степени тяжести в 30 странах Африки, Ближнего Востока и Азии. Тем не менее, несмотря на чрезвычайную потребность в соответствующей медицинской помощи, было проведено мало тщательных исследований о том, как хирурги могут облегчить длительный физический вред и вернуть этим женщинам чувствительность.

30-летняя пациентка из Судана рассказала, что была «обрезана» в возрасте 9 лет. Ей сказали, что это необходимо для снижения ощущений, чтобы «предотвратить распущенность», и «чтобы будущий муж любил ее еще больше». Она вышла замуж в 20 лет за судано-американского мужчину, с которым познакомилась через Facebook. Он поддержал ее решение сделать операцию по восстановлению. Хотя у нее и не было полной потери чувствительности, но швы, наложенные в 9 лет, помешали бы ей родить.

Другая пациентка рассказала, как в 7 лет ей завязали глаза и провели обрезание со словами «это сделает тебя женщиной». В 16 лет она переехала в США, однако отказывалась вступать в близкие отношения, опасаясь, что мужчины будут потрясены. Однако в ее случае травма, нанесенная в детстве, оказалась не очень заметной — ее муж был удивлен, когда она сообщила об этом. Но только после операции она, по ее словам, «наконец почувствовала себя полноценной женщиной».

Но не всем пациенткам повезло с понимающими мужьями. «Меня трижды отвергали мужчины, когда узнавали об «обрезании», — призналась одна из женщин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, несмотря на многообещающие сообщения о том, что операция может облегчить боль, еще недостаточно доказательств безопасности и эффективности этих методов. Организация не советует повышать нереальные ожидания, особенно для женщин, стремящихся к восстановлению чувствительности. Однако хирурги продолжают совершенствовать свои методы для помощи женщинам.