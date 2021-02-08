Какие привычки провоцируют развитие онкологических заболеваний

Наиболее действенной мерой по предотвращению рака по-прежнему является его профилактика, которая включает в себя регулярный чекап здоровья, соблюдение элементарных правил здорового образа жизни, физическая активность и сдержанность в питании. «Чтобы выявить заболевания еще до наступления стадии онкологии, так называемый предрак, необходимо проходить регулярные профилактические медосмотры», — рассказал специалист, добавив, что женщинам не стоит пренебрегать ежегодным осмотром у гинеколога и маммолога.

Есть необходимые профилактические меры и для мужчин: им надо наблюдаться у уролога и при первых же дискомфортных ощущениях в области малого таза сдать анализы на онкомаркеры рака простаты.

Фото: depositphotos

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